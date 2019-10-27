Окупанти на Донбасі сім разів порушили режим тиші, - штаб ООС
Внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу ЗСУ втрат не зафіксовано
Впродовж поточної доби збройні формування РФ та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил, з СПГ та великокаліберних кулеметів, неподалік Березового.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій:
- двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- неподалік Луганського з напрямку Доломітного – з великокаліберних кулеметів;
- два рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 27 жовтня, бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.