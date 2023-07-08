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Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
Усі енергоблоки ЗАЕС заміновані росіянами
фото з відкритих джерел

ГУР оприлюднило карту мінно-вибухових загороджень, які окупанти розмістили на території ЗАЕС

Останній енергоблок Запорізької АЕС продовжує перебувати у стані «гарячого зупину». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Це означає, що цей блок продовжує становити підвищену небезпеку», – сказав Юсов.

Він нагадав, що ГУР оприлюднило карту мінно-вибухових загороджень, які окупанти розмістили на території ЗАЕС.

«З одного боку, це «привіт» усім «голубам миру», які кажуть за кордоном, що не бачать проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал для самих окупантів про те, що українці точно все бачать. Власне, рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації і терміново представники росгвардії виїхали туди для того, щоб вносити відповідні корективи», – зазначив Юсов.

Він пояснив, що ця карта показує лише на рівні мінно-вибухових загороджень, що відбувається на станції. За його словами, наразі вся територія станції замінована. Крім цього, є ще окреме мінування, окрема техніка, вантажівки з вибухівкою.

Юсов підкреслив, що процес мінування продовжується.

«Поки об'єкт у руках окупантів, небезпека зберігається. Але неймовірними зусиллями Україна, Сектор безпеки і оборони, наша дипломатія, воєнно-політичне керівництво вживає публічних і не публічних заходів для того, щоб впливати на зменшення рівня небезпеки», – зауважив представник ГУР.

Він наголосив, що весь світ має пам'ятати, що ЗАЕС в Європі незаконно захоплена терористами, які вже здійснювали як теракти, так і воєнні злочини, які вже практикували ядерний шантаж. На його переконання, це той виклик, на який Україна і весь світ мають реагувати до повної демілітаризації станції, шляхом виведення звідти окупантів і повернення ЗАЕС під законний контроль України.

Зазначимо, «Енергоатом» попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції – окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

До слова, 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. За словами розвідки, офіційна мета приїзду Кирієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційна – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

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Теги: розвідка шантаж рашисти небезпека Україна українці вантажівки дипломатія окупанти Єдині новини

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