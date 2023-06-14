Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі

Вибуховою хвилею також вибиті вікна у будівлі Одеського політехнічного університету

В Одесі унаслідок нічної ракетної атаки зазнав руйнувань храм Святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на території Національного університету «Одеська політехніка». Про це повідомляє «Укрінформ».

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У храмі вибиті вікна та двері. Наразі комунальники та служителі церкви прибирають скло та сміття. Вибуховою хвилею також вибиті вікна у будівлі Одеського політехнічного університету.

Ракета пошкодила храм Святого рівноапостольного князя Володимира

Зазначимо, що храм Святого рівноапостольного князя Володимира на території університету побудували 10 років тому. 12 червня 2013 року його освятив Митрополит Одеський та Ізмаїлський Агафангел.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Троє людей загинули і 13 були поранені. Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі. Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.