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Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі
Релігійна споруда УПЦ МП знаходиться на території Національного університету «Одеська політехніка»
фото: Укрінформ

Вибуховою хвилею також вибиті вікна у будівлі Одеського політехнічного університету

В Одесі унаслідок нічної ракетної атаки зазнав руйнувань храм Святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на території Національного університету «Одеська політехніка». Про це повідомляє «Укрінформ».

У храмі вибиті вікна та двері. Наразі комунальники та служителі церкви прибирають скло та сміття. Вибуховою хвилею також вибиті вікна у будівлі Одеського політехнічного університету.

Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі фото 1
Ракета пошкодила храм Святого рівноапостольного князя Володимира
Ракета пошкодила храм Святого рівноапостольного князя Володимира

Зазначимо, що храм Святого рівноапостольного князя Володимира на території університету побудували 10 років тому. 12 червня 2013 року його освятив Митрополит Одеський та Ізмаїлський Агафангел.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Троє людей загинули і 13 були поранені. Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі. Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.

Теги: церква Одеса Московська церква в Україні обстріл російська ракета

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