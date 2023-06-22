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Окупанти намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС
Ворог продовжує атакувати правобережну Херсонщину, де ще усувають наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС
фото ілюстративне

Підрив ГЕС суттєво змінив географію мінних полів. І тепер рашисти не дуже впевнені в тому, що просування на цих позиціях буде безпечним

Російські загарбники намагаються повернутися в Херсонській області на ті позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила речниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

«Так, вони намагаються наблизитися на ті позиції, які були затоплені. Але все ж таки там робота ускладнена тим, що підірваний шар мінно-вибухових загороджень, які вони налаштували безпосередньо... Він суттєво змінив географію мінних полів. І тепер вони не дуже впевнені в тому, що просування на цих позиціях буде безпечним. Тому зараз у них також працюють вибухотехніки й обстежують ці позиції, чи можна на них повертатися. Але інтенсивність обстрілів збільшилася, і це говорить про те, що на ці позиції вони повернулися», – зазначила Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що якщо ж говорити про наземну артилерію, то ворог продовжує атакувати правобережну Херсонщину, де ще усувають наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС та ведеться евакуація цивільних. Продовжуються обстріли на Очаківському напрямку, де росіяни намагаються утримувати вогневий контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом.

«Ми знаємо, що у Криму триває «сезон бавовни». Говорили, що продовжуватимуться відповідні культивації і з нашого боку. Але в той же час треба розуміти, що ворожа пропаганда може використовувати свої наративи проти сил оборони. Тому чекаємо на офіційну інформацію», – додала вона.

Нагадаємо, триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: Каховська ГЕС окупанти війна

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