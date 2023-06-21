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Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план
Ландау наголосив, що саме українські компанії забезпечать будівництво майбутньої ГЕС
фото: glavcom.ua

«Потужності ГЕС будуть збільшені у 1,5 раза»

Коли Україна відновлюватиме Каховську ГЕС, її потужність буде збільшена в 1,5 раза біля 590 Мвт замість 335 МВт. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови правління ПрАТ «Укргідропроект» та академік Академії будівництва України Юрій Ландау. 

Проєкт збільшення потужності Каховської ГЕС існував ще до війни.

«Ми робили технічно-економічне обґрунтування, в якому передбачали будівництво другої будівлі ГЕС потужністю 250 МВт, але це вже історія. Тепер, коли ми будемо відновлювати ГЕС, то буде лише одна будівля ГЕС збільшеної потужності в 1,5 раза біля 590 Мвт замість 335 МВт», – розповів академік.

За словами Ландау, вони плануватимуть майбутнє будівництво з врахуванням можливих військових загроз. Певні частини об’єкта будуть настільки масивними, щоб вони витримали потужні удари, а деякі об’єкти розташують під землею.

«Коли територія буде деокупована, а військові оглянуть об’єкт, ми проведемо обстеження і технічну експертизу. Будемо вирішувати, чи повністю демонтувати, чи щось залишилось неушкодженим. Скоріш за все, потрібно буде багато чого будувати по-новому», – стверджує академік.

Ландау наголосив, що саме українські компанії забезпечать будівництво майбутньої ГЕС.

«Такі українські компанії як «Українські енергетичні машини» («Турбоатом», Харків), «Електроважмаш» (Харків), мають величезний досвід у виробництві головного гідросилового обладнання: турбін, насосів, гідрогенераторів, двигунів. А проєктувальником буде «Укргідропроект» – найбільша в Україні інжинірингова компанія в сфері гідроенергетичного будівництва і одна з провідних в світі фірм в цій сфері. Рівень інженерної думки в нас на дуже високому рівні. Я приведу приклад. На сьогодні саме ці українські компанії забезпечують будівництво високотехнологічного інноваційного об’єкту, найбільшої в Європі – Дністровської ГАЕС потужністю 2170 МВт. На сьогодні вже чотири гідроагрегати запущені в роботу, а ще три – будуються», – розповів він.

На сьогодні водосховища Дніпровського каскаду забезпечують водопостачання на 2/3 території України, корисний об’єм водосховища Каховської ГЕС складає – 6,8 куб. км, це 37% від корисного об’єму всіх водосховищ Дніпровського каскаду. Отже, водосховища, перш за все, розв’язують проблеми забезпечення водою населення, промисловості, сільського господарства, енергетики, більш рівномірного розподілу води протягом року. У посушливі маловодні роки 2015, 2018-2019 роки, завдяки водосховищам економіка України не постраждала.

Академік Юрій Ландау народився 21 березня 1939 р. у Києві. У 1961 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд та ГЕС». Після закінчення інституту працює в «Укргідропроекті» (ПРАТ «Укргідропрект» – найбільша в Україні інжиніринговій компанія в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва). Керував проєктуванням гідроенергетичних об’єктів в Україні, В’єтнамі, Лаосі, Ефіопії, Китаї та інших країнах. Є співавтором ідеї створення Південноукраїнського енергокомплексу – єдиного в Україні підприємства з комплексним використанням ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Зокрема Україна вже починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

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Теги: будівництво Укргідроенерго Каховська ГЕС Юрій Ландау

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