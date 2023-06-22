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Підрив Каховської ГЕС. Відомий на весь світ проєктувальник гідроспоруд розказав, як рашисти перевершили фашистів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Відомий на весь світ проєктувальник гідроспоруд розказав, як рашисти перевершили фашистів
Юрій Ландау є співавтором ідеї створення Південноукраїнського енергокомплексу – єдиного в Україні підприємства з комплексним використанням ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей
фото: glavcom.ua

Юрій Ландау: «Під час Другої світової війни фашисти підірвали ДніпроГЕС. Тоді наслідки були значно менші»

Під час Другої світової війни фашистськими окупантами при відступі були підірвані бетонна гребля і будівля ДніпроГЕСу. Проте тоді наслідки були значно менші, ніж те, що зробили російські окупанти терористи на Каховській ГЕС. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови правління ПрАТ «Укргідропроект» та академік Академії будівництва України Юрій Ландау.

«Об’єм бетону масивної бетонної греблі складає близько 200 тис. куб. м., щоб її підірвати потрібно було десятки тонн вибухівки. Та велика енергія, яка виділилась при підриві, була зафіксована сейсмостанціями в Україні і в деяких країнах Європи», – зазначив Ландау.

Водосховище ГЕС – 18,2 куб. км, воно уп’ятеро більше водосховища ДніпроГЕСу. Тому і наслідки підриву значно страшніші.

«Крім того, проран на Каховській ГЕС є значно більший, тому що російські окупанти заклали значно більше вибухівки. На сьогодні невідомо, коли закладалась вибухівка, це нам розкажуть відповідні органи після деокупації. Можна припустити, що частину вони заклали ще в 2022 році, а завершували в 2023 році, бо це, як я вже казав, довга підготовка за часом», – наголосив Ландау.

Академік Юрій Ландау народився 21 березня 1939 р. у Києві. У 1961 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд та ГЕС». Після закінчення інституту працює в «Укргідропроекті» (ПРАТ «Укргідропрект» – найбільша в Україні інжиніринговій компанія в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва). Керував проєктуванням гідроенергетичних об’єктів в Україні, В’єтнамі, Лаосі, Ефіопії, Китаї та інших країнах. Є співавтором ідеї створення Південноукраїнського енергокомплексу – єдиного в Україні підприємства з комплексним використанням ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг.

Зазначимо, що рашисти повторили теракт, які здійснили радянські війська на території України у роки Другої світової війни. 18 серпня 1941 року Йосип Сталін наказав підірвати греблю Дніпрельстану. Щоб приховати свій черговий злочин, радянська влада сформувала міф про те, що дамбу начебто зруйнували німці. Результат – десятки тисяч жертв серед мирного населення. А Вермахт? А вони стояли на правому, високому березі Дніпра. Тобто логіка Кремля – убити своїх, щоб затримати ворога. 

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. За тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада наказала не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Кремль заборонив розслідування своїх терактів на окупованих територіях, тобто Росія готувалася до теракту на Каховській ГЕС. 

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Теги: окупанти Укргідроенерго Каховська ГЕС Юрій Ландау

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