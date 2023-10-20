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Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 604-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Старикове Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще три атаки в районі Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили атаку ворога східніше Невського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Невське, Макіївка, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.

Бахмутський напрямок

Українські воїни відбили понад 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Тут силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів біля Кераміка та Ласточкиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області, також противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

Херсонський напрямок

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке та Новоберислав Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дудчани Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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