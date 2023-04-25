Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину

Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей

Окупанти зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій

У квітні 2023 року середньодобова кількість втрат особового складу в Росії, швидше за все, впала приблизно на 30%. Це сталося після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«Цифри, оприлюднені українським Генштабом, свідчать про зменшення середньодобових втрат росіян у 776 у березні до 568 у квітні. Міністерство оборонної розвідки не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, точна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей, і російські загарбники зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

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Нагадаємо, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.