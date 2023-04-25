Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину
Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей
фото ілюстративне

Окупанти зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій

У квітні 2023 року середньодобова кількість втрат особового складу в Росії, швидше за все, впала приблизно на 30%. Це сталося після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Цифри, оприлюднені українським Генштабом, свідчать про зменшення середньодобових втрат росіян у 776 у березні до 568 у квітні. Міністерство оборонної розвідки не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, точна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей, і російські загарбники зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину фото 1

Нагадаємо, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: британська розвідка росія Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»
Британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»
22 квiтня, 10:23
У Росії запустили масштану рекламну кампанію з метою залучити більше добровольців
Росія прагне відкласти нову відкриту мобілізацію – британська розвідка
23 квiтня, 09:48
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
Вчора, 09:31

Події в Україні

Ракетна атака на Харківщину: з’явилося відео
Ракетна атака на Харківщину: з’явилося відео
Масована атака на Запоріжжя та 13 поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Масована атака на Запоріжжя та 13 поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є поранені, під завалами люди
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є поранені, під завалами люди
Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину
Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину
Українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині
Українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині
Відмінна робота ЗСУ на лівому березі Дніпра, землетрус в Індонезії: головне за ніч
Відмінна робота ЗСУ на лівому березі Дніпра, землетрус в Індонезії: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
23K
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
11K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5758
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)
5633
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post
5628
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту