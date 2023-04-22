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Команда МАГАТЕ виявила пошкодження енергоблоку на Запорізькій АЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Команда МАГАТЕ виявила пошкодження енергоблоку на Запорізькій АЕС
На ЗАЕС тепер працює тільки чверть від необхідної кількості штатних працівників
фото з відкритих джерел

Найбільша в Європі АЕС, яку захопили російські окупанти, має серйозні ризики щодо ядерної безпеки

У суботу, 22 квітня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що представники міжнародної організації, присутні на українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), чули обстріли майже щодня протягом останнього тижня. Одного разу їм довелося сховатися на майданчику через потенційну небезпеку у зв’язку з бойовими діями в регіоні. Про це йдеться у спеціальному звіті на офіційному сайті МАГАТЕ.

«Я бачив явні ознаки військових приготувань, коли трохи більше трьох тижнів тому відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Відтоді наші експерти на місці часто повідомляли про те, що чули вибухи, інколи припускаючи інтенсивні обстріли неподалік місця події. Я глибоко стурбований ситуацією на станції», – заявив Гроссі.

Команда МАГАТЕ також виявила значні пошкодження вікон у машинному залі 4-го блоку в місці, яке не відповідає вибухам мін, про які повідомлялося раніше. Команда МАГАТЕ прагне з'ясувати причину збитків.

Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що найбільша в Європі АЕС, яку захопили російські окупанти, має серйозні ризики щодо ядерної безпеки.

Зокрема, тут, за даними організації, тепер працює тільки чверть від необхідної кількості штатних працівників для обслуговування атомної станції. Через значне скорочення персоналу на Запорізькій атомній електростанції нині немає систематичного графіка технічного обслуговування та експлуатаційного контролю.

«Із початку окупації обсяг ремонтних робіт на всіх енергоблоках було скорочено через брак персоналу обслуги, відсутність зовнішніх підрядників, а також нестачу запасних деталей, необхідних для технічного обслуговування, включно з критичними компонентами», – ідеться у звіті міжнародної організації.

Окрім цього, ЗАЕС продовжує покладатися на єдину лінію електропередачі 750 кіловольт (кВ), яка все ще працює. Зовнішня електроенергія необхідна для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту.

До захоплення ЗАЕС росіянами на станції було чотири лінії електропередач.

Нагадаємо, США є власниками секретних технологій у галузі ядерної енергетики, які застосовуються, зокрема, на Запорізькій АЕС, і Росія отримала попередження Міністерства енергетики США не чіпати ці установки. 

Раніше повідомлялося, що росіяни готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС.

За інформацією Центру національного спротиву російські загарбники готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції, колаборантів та працівників «Росатому» вже попередили. 

Читайте також: У жовтні українські сили намагалися відбити Запорізьку АЕС – Times
Теги: росія окупанти електроенергія МАГАТЕ росіяни

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