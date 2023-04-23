Росія прагне відкласти нову відкриту мобілізацію – британська розвідка

У Росії запустили масштану рекламну кампанію з метою залучити більше добровольців

Відкриту мобілізацію хочуть відкласти на якомога довший термін, аби мінімізувати внутрішні розбіжності

Міністерство оборони РФ запустило нову масштабну кампанію з набору добровольців. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

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У рамках кампанії із залучення більшої кількості добровольців до лав РФ з'явилася реклама у соціальних мережах, на білбордах та телебаченні. Нова реклама звертається до «справжніх чоловіків» і апелює до чоловічої гордості потенційних новобранців. Крім того, наголошують на фінансовій вигоді вступу до армії.

За даними Міноборони Британії, після того, як доступ до вербування в'язнів було припинено, ПВК Вагнера також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку.

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У британській розвідці вважають, що залучення 400 тисяч добровольців, про які повідомляло Міністерство оборони РФ, є вкрай малоймовірним.

Зазначають, що влада Росії майже напевно хоче відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео, де мешканців Росії намагаються переконати, що «справжній мужик» має служити за контрактом в окупаційній армії. Наприкінці відео росіянам показали головну мотивацію – нібито величезні виплати за участь у війні проти України.