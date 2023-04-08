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Окупанти обстріляли Харківщину: є загиблі й поранена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Харківщину: є загиблі й поранена
Ворог знову завдав ударів по Куп'янського району Харківщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під час атаки на Куп'янський район загинули двоє чоловіків 65 та 34 років

Сьогодні, 8 квітня, російські загарбники накрили вогнем населені пункти Куп'янського району у Харківській області. Унаслідок атаки загинули дві людини, одну жінку поранено. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі», – заявив він.

Зазначається, що внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків – 65 та 34 років.

Крім того, у селі Подоли поранення отримала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу, додав Синєгубов.

Нагадаємо, триває 409-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив понад 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

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Теги: Олег Синєгубов ворог поранення Харківщина обстріл

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