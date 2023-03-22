На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор

Росіяни знову влучили ракетою в жилий будинок у спальному районі Запоріжжя

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівку, сталося займання. Згодом мешканці помітили, що на одному з балконів майорить український прапор – зовсім неушкоджений. Приголомшливе фото розповсюдили в соціальних мережах.

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фото з відкритих джерел

На фото помітно, що український стяг залишився цілим, хоча поряд через вибух розтрощило шибки та повибивало вікна.

«Запоріжжя… За всі теракти буде відповідь», – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак та показав фото неушкодженого стягу.

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Президент України Володимир Зеленський показав момент влучання росіян у багатоповерхівку Запоріжжя.

«Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей», – написав глава держави.

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Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, російські загарбники обстрілювали місто, били по житлових будинках та острову Хортиця.

Після ракетних ударів в одному з будинків Запоріжжя стався витік газу.