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На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор
фото з відкритих джерел

Росіяни знову влучили ракетою в жилий будинок у спальному районі Запоріжжя

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівку, сталося займання. Згодом мешканці помітили, що на одному з балконів майорить український прапор – зовсім неушкоджений. Приголомшливе фото розповсюдили в соціальних мережах.

На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор фото 1
фото з відкритих джерел

На фото помітно, що український стяг залишився цілим, хоча поряд через вибух розтрощило шибки та повибивало вікна. 

«Запоріжжя… За всі теракти буде відповідь», – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак та показав фото неушкодженого стягу.

Президент України Володимир Зеленський показав момент влучання росіян у багатоповерхівку Запоріжжя.

«Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей», – написав глава держави.

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, російські загарбники обстрілювали місто, били по житлових будинках та острову Хортиця.

Після ракетних ударів в одному з будинків Запоріжжя стався витік газу.

Теги: Запоріжжя вибух росія прапор обстріл будинок

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