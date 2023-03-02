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Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка
фото: Facebook/Andriy Kanashevych

Жителів Куп'янському району вкотре закликали до евакуації

Сьогодні, 2 березня, російські військові гатили по Куп'янському району Харківської області та вбили одну жінку. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич.

Під вогонь реактивних систем залпового вогню потрапило село Подоли.

«Внаслідок обстрілів з РСЗВ на власному подвір’ї загинула жінка 1949 р.н. Просто вийшла на двір…Будьте відповідальними!», – написав Канашевич.

Він нагадав жителям громади про необхідність евакуації у безпечніші регіони країни.

Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка фото 1
фото: Facebook/Andriy Kanashevych

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Рятувальні роботи продовжуються.

Відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених. Ще п’ятеро людей, зокрема дитина, вважалися зниклими безвісти – поки про їх долю не відомо.

До слова, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.

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