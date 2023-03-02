Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка

Жителів Куп'янському району вкотре закликали до евакуації

Сьогодні, 2 березня, російські військові гатили по Куп'янському району Харківської області та вбили одну жінку. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич.

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Під вогонь реактивних систем залпового вогню потрапило село Подоли.

«Внаслідок обстрілів з РСЗВ на власному подвір’ї загинула жінка 1949 р.н. Просто вийшла на двір…Будьте відповідальними!», – написав Канашевич.

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Він нагадав жителям громади про необхідність евакуації у безпечніші регіони країни.

фото: Facebook/Andriy Kanashevych

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Рятувальні роботи продовжуються.

Відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених. Ще п’ятеро людей, зокрема дитина, вважалися зниклими безвісти – поки про їх долю не відомо.

До слова, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.