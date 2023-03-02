Запоріжжя: дівчина провела під завалами п'ять годин, обіймаючи кота (фото)
Дівчина розповіла, що у неї були три коти, із одним вона врятувалася, а ще двох розшукує
З-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі вдалося врятувати Катерину Мельник та її кота. Дівчина провела під завалами п'ять годин. Фото з-під завалів вона опублікувала в Instagram.
Дівчину врятував рятувальник на ім'я Павло.
«Рятувальники... Рятувальник Павло, ви мій янгол, ви почули та відкопали мене, заспокоювали та вивели. Ви людина з великої букви», – написала вона.
Удар російських військових повністю зруйнував дім дівчини.
Дівчина розповіла, що у неї були три коти, із одним вона врятувалася, а ще двох розшукує.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі з’явився свій символ незламності.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Рятувальні роботи продовжуються.
Відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених. Ще п’ятеро людей, зокрема дитина, вважалися зниклими безвісти – поки про їх долю не відомо.
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