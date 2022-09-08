Як жителі Харківщини зустрічають ЗСУ: ці відео доведуть до сліз

Наші бійці звільняють рідні землі

На Харківщині ЗСУ перейшли в наступ і відтіснили рашистів з Балаклії. Місцеві мешканці, які перебували в окупації, до сліз раді бачити визволителів.

Як вижно з відеокадрів, люди зустрічають українських бійців з прапорами та радісними вітаннями.

Як відомо, сьогодні над головною адміністративною будівлею звільненої від окупантів Балаклії на Харківщині, замайорів український прапор.

До слова, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».