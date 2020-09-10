ОБСЄ побачила нові позиції окупантів на Донбасі
Ворог порушує умови перемир'я і облаштовує нові укріплення
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережного польоту виявила нові позиції бойовиків на Донбасі. Крім того, зафіксовано стягування озброєнь до лінії зіткнення.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Повідомляється, що в звіті від 9 вересня говориться про те, що на окупованій території виявлено продовження траншеї поблизу Березовського Луганської області. Крім того, 8 вересня біля позицій поблизу Раївки Луганської області спостерігачі побачили п'ять бойовиків з лопатами.
Також безпілотник ОБСЄ виявив самохідні і буксирувані гаубиці й три РСЗВ «Град» в Луганській області, які були розміщені з порушенням лінії відводу. А на полігоні біля Бугаївки виявлено танки.
На полігоні поблизу Тернового Донецької області патруль зафіксував чотири танки, а на полігоні в районі Покровки - ще десяток танків і декілька гаубиць.
Зафіксовані факти вказують на порушення бойовиками Російської Федерації домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020.
Нагадаємо, за годину до запланованої перевірки джерело в Офісі президента повідомило, що інспекція сьогодні не відбудеться.
Також сьогодні колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.
10 вересня на Донбасі планували провести спільну з «ДНР» інспекцію українських позицій. Інспекція мала відбутися о 14:00.
Ввечері 10 вересня активісти збираються до Зеленського в Конча-Заспу з протестом через рішення щодо спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ.
До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.
Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.
5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.