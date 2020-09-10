ОБСЄ побачила нові позиції окупантів на Донбасі



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Інспектори ОБСЄ фіксують нові позиції бойовиків на Донбасі

Ворог порушує умови перемир'я і облаштовує нові укріплення

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережного польоту виявила нові позиції бойовиків на Донбасі. Крім того, зафіксовано стягування озброєнь до лінії зіткнення.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що в звіті від 9 вересня говориться про те, що на окупованій території виявлено продовження траншеї поблизу Березовського Луганської області. Крім того, 8 вересня біля позицій поблизу Раївки Луганської області спостерігачі побачили п'ять бойовиків з лопатами.

Також безпілотник ОБСЄ виявив самохідні і буксирувані гаубиці й три РСЗВ «Град» в Луганській області, які були розміщені з порушенням лінії відводу. А на полігоні біля Бугаївки виявлено танки.

На полігоні поблизу Тернового Донецької області патруль зафіксував чотири танки, а на полігоні в районі Покровки - ще десяток танків і декілька гаубиць.

Зафіксовані факти вказують на порушення бойовиками Російської Федерації домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020.

Нагадаємо, за годину до запланованої перевірки джерело в Офісі президента повідомило, що інспекція сьогодні не відбудеться.

Також сьогодні колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.