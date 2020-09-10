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    ОБСЄ побачила нові позиції окупантів на Донбасі

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    Інспектори ОБСЄ фіксують нові позиції бойовиків на Донбасі&nbsp; - ОБСЄ побачила нові позиції окупантів на Донбасі
    Інспектори ОБСЄ фіксують нові позиції бойовиків на Донбасі 

    Ворог порушує умови перемир'я і облаштовує нові укріплення

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережного польоту виявила нові позиції бойовиків на Донбасі. Крім того, зафіксовано стягування озброєнь до лінії зіткнення.

    Про це йдеться в повідомленні пресцентру Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Повідомляється, що в звіті від 9 вересня говориться про те, що на окупованій території виявлено продовження траншеї поблизу Березовського Луганської області. Крім того, 8 вересня біля позицій поблизу Раївки Луганської області спостерігачі побачили п'ять бойовиків з лопатами.

    Також безпілотник ОБСЄ виявив самохідні і буксирувані гаубиці й три РСЗВ «Град» в Луганській області, які були розміщені з порушенням лінії відводу. А на полігоні біля Бугаївки виявлено танки.

    На полігоні поблизу Тернового Донецької області патруль зафіксував чотири танки, а на полігоні в районі Покровки - ще десяток танків і декілька гаубиць.

    Зафіксовані факти вказують на порушення бойовиками Російської Федерації домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020.

    Нагадаємо, за годину до запланованої перевірки джерело в Офісі президента повідомило, що інспекція сьогодні не відбудеться.

    Також сьогодні колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.

    10 вересня на Донбасі планували провести спільну з «ДНР» інспекцію українських позицій. Інспекція мала відбутися о 14:00.

    Ввечері 10 вересня активісти збираються до Зеленського в Конча-Заспу з протестом через рішення щодо спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ. 

    До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

    Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

    5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР ЗСУ військові інспекція
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