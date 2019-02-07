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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли позиції Збройних сил чотири рази

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    <span>Українські військові контролюють ситуацію на Донбасі</span> - Окупанти обстріляли позиції Збройних сил чотири рази
    Українські військові контролюють ситуацію на Донбасі

    Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Троїцьке

    Підрозділи бойовиків з початку нинішньої доби чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Два рази застосовувалася зброя, заборонена Мінськими угодами. Бійці ЗСУ не постраждали. 

    Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні у четвер, 7 лютого.

    Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу селища Водяне. 

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти відкривали вогонь по позиціях з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське. 

    Також позиції сил ООС були двічі обстріляні в районі населеного пункту Троїцьке з мінометів калібру 120 і 82 мм. 

    «Оборонні підрозділи у відповідь придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів... Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - відзначили в штабі.

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