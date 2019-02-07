Окупанти обстріляли позиції Збройних сил чотири рази



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Українські військові контролюють ситуацію на Донбасі

Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Троїцьке

Підрозділи бойовиків з початку нинішньої доби чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Два рази застосовувалася зброя, заборонена Мінськими угодами. Бійці ЗСУ не постраждали.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні у четвер, 7 лютого.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу селища Водяне.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти відкривали вогонь по позиціях з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське.

Також позиції сил ООС були двічі обстріляні в районі населеного пункту Троїцьке з мінометів калібру 120 і 82 мм.

«Оборонні підрозділи у відповідь придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів... Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - відзначили в штабі.