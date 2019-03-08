Окупанти обстріляли військових під Кримським
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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників
Втрат серед наших захисників немає
Протягом поточної доби у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник один раз обстріляв зі стрілецької зброї позицію підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське. Про це інформує штаб Операції об’єднаних сил.
Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося.
Втрат серед наших захисників немає.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.
Нагадаємо, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення п’ятеро українських захисників. Стан їх здоров'я задовільний.