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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли військових під Кримським

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    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників - Окупанти обстріляли військових під Кримським
    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників

    Втрат серед наших захисників немає

    Протягом поточної доби у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник один раз обстріляв зі стрілецької зброї позицію підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське. Про це інформує штаб Операції об’єднаних сил.

    Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося.

    Втрат серед наших захисників немає.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.

    Нагадаємо, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення п’ятеро українських захисників. Стан їх здоров'я задовільний.

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