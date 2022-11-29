Окупанти перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута – ISW

Рашисти, щоб просунутися далі, повинні будуть перетнути 3 км полів, які майже не мають прикриття і укриття

Нещодавні заяви окупантів про просування поблизу Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста російськими військами. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні знімки вказують, на те, що противник, ймовірно, захопив село Озаріанівку, яке розташовується за 15 км на південний захід від Бахмута. Водночас аналітики ISW наголосили, що наразі у відкритих джерелах немає жодних доказів, які б підтверджували заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщіївки, Андріївки, Зеленопілля, Підгороднього та Спірного з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу.

Аналітики повідомляють, що російські джерела в межах тривалої інформаційної операції поширюють неправдиві заяви про просування навколо Бахмута, а тому нещодавні повідомлення про чергові успіхи можуть бути частиною цієї інформоперації. Однак, навіть якщо російським військам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то їхні здобутки все одно не загрожують критично важливим трасам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які слугують для українських військових підрозділів основними наземними шляхами сполучення з містом. Існує також мережа менших сільських доріг, які з'єднують з Бахмутом через північний захід міста.

Найближчі до Бахмута російські позиції в Кліщіївці та Підгородньому ведуть безпосередньо до підготовлених українських оборонних укріплень у місті та його західних і північних селах-сателітах. Рашисти, щоб просунутися далі, повинні будуть перетнути три кілометри полів, які майже не мають прикриття і укриття, а тому, найімовірніше, вони не зможуть швидко виконати це завдання.

В ISW дійшли висновку, що таким чином, просування російських військ навколо Бахмута протягом 27 і 28 листопада навряд чи матиме ефект на оперативному рівні та не буде швидким.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти хочуть взяти в оточення Бахмут. Одночасно війська РФ роблять спроби повернути втрачені позиції на куп'янському напрямі.