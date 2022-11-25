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Генштаб оприлюднив плани рашистів на Бахмутському напрямку

Юрій Лящук
glavcom.ua
Генштаб оприлюднив плани рашистів на Бахмутському напрямку
Рашисти планують захопити усю Донецьку область
фото з відкритих джерел

Рашисти хочуть взяти в оточення місто Бахмут Донецької області

Російські окупаційні війська хочуть взяти в оточення Бахмут Донецької області. Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив 24 листопада на брифінгу, який транслювало Військове телебачення України.

«Найбільш складна, але контрольована обстановка залишається на сході нашої країни, де протягом тижня сталося понад 290 бойових зіткнень із супротивником. Для досягнення своїх окупаційних планів противник і далі зосереджує основні зусилля на Північному, Бахмутському й Авдіївському напрямках із метою оточення міста Бахмут і створення сприятливих умов для подальшої окупації Донецької області», – повідомив він.

Окрім того, він розповів, що одночасно війська РФ роблять спроби повернути втрачені позиції на куп'янському напрямі. Успіху окупанти не досягли, наголосив він.

«На Бахмутському напрямку захисники України героїчно тримають оборону зайнятих позицій і рубежів, стримуючи масований наступ ворожих військ у районах населених пунктів Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Озерянівка, Зеленопілля, Курдюмівка та інші», – додав Громов.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці України готувались до вуличних боїв.

Нагадаємо, триває 275-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

Читайте також: ЗСУ завдали 12 авіаударів по районах дислокації окупантів: оперативна інформація Генштабу
Теги: війна Бахмут ЗСУ окупанти

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