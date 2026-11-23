На головній сухопутній трасі, якою Росія сполучається з окупованим Кримом, фіксують нові удари безпілотників по російській логістиці. У мережі з'явилися кадри з палаючими та знищеними вантажівками, які рухалися маршрутом через тимчасово окуповані території України, повідомляє «Главком».

На записах видно пошкоджені й охоплені вогнем автомобілі, зокрема вантажний транспорт. Йдеться про трасу Р-280 «Новоросія», яка з'єднує Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Цей маршрут є одним із ключових шляхів постачання російських військ на півдні України та сполучення з окупованим півостровом.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Значення траси для російської логістики зросло після ударів Сил оборони України по Кримському мосту. У ніч проти 17 листопада обвалилася автомобільна арка та проліт мосту. Залізнична частина також зазнала пошкоджень, однак рух поїздів згодом відновили.

За таких умов сухопутний коридор через окуповані території став особливо важливим для автомобільного сполучення з Кримом. Водночас регулярні атаки українських безпілотників створюють додаткові ризики для перевезення вантажів і військового постачання.

Після руйнування автомобільної частини Керченського мосту Росія змушена активніше використовувати сухопутний коридор, який також перебуває під загрозою ударів українських безпілотників, які можуть усладнити або навіть заблокувати постачання окупантів.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти 19 листопада завдали ракетного удару по Керченському мосту, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. За даними українського військового командування, внаслідок атаки ракетами «Нептун» пошкоджено залізничне полотно переправи, а рух мостом перекрито.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Керченському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.