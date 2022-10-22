Рашисти вигадали новий спосіб залякування українців у Херсоні

У тимчасово окупованому місті розповсюджують повідомлення нібито від ЗСУ

На тимчасово окупованій Херсонщині рашисти залякують українців. Вони поширюють аудіо- та текстові повідомлення нібито від Збройних сил України. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

«Дуже скоро ми влаштуємо таке пекло, що вам і не снилося. Гарантуємо: від Херсону не залишиться жодного цілого будинку чи навіть сараю. Ми вже йдемо. Ми, справжні патріоти України, незабаром прийдемо додому. До вас! До фанатів «руського міру». Чекайте… у нас із колаборантами розмова коротка», – ідеться у повідомленні.

Текст написано українською. Однак із аудіоверсії, яка шириться месенджерами, можна зрозуміти, що виголошують його не українці.

Нагадаємо, за наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Як повідомлялося, 21 жовтня Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області.

ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.