Окупанти пів ночі тероризували Україну ракетами: яка ситуація в регіонах

Внаслідок падіння уламків на Київщині пошкоджено 13 приватних будинків

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Вночі область була масовано атакована ударними БпЛА та ракетами. За попередньою інформацією влучань не зафіксовано. Ворог поцілив по Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Падіння уламків зафіксовано в дев'ятьох населених пунктах. Постраждало три людини. У двох людей – незначні порізи, у жінки 1954 року народження – опіки всього тіла.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено 13 приватних будинків, школа (вибито скло, дах), три гаражі, два авто, одна державна установа зв’язку. Зафіксовано три загорання травяного настилу. Всі пожежі ліквідовано. Інформація попередня. Фіксація пошкоджень продовжується. Внаслідок нічної атаки на столицю – падіння уламків в різних районах Києва. Загинуло дві людини. Ще троє отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано.

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Черкаська область

Вдосвіта під час повітряної тривоги над областю силами ППО збито російську ракету. Люди не постраждали. Руйнацій теж немає.

Житомирщина

Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Осередки возгоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень та інші наслідки уточнюється.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (71 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Зафіксовано запуск чотирьох некерованих авіаційних ракет із вертольоту у напрямку села Костобобрів Семенівської громади. Через обстріл міста Семенівка із артилерії пошкоджено будівлю Семенівської міської лікарні та автомобіль екстреної медичної допомоги. Вранці 30 серпня ворог повторно обстріляв місто із РСЗВ. Із мінометів та артилерії обстріл вівся у напрямку села Сеньківка Городнянської громади, сіл Карповичі та Леонівка Семенівської громади, сіл Камʼянська Слобода та Гремʼяч Новгород-Сіерської громади.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 45 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Шалигинська громади.

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Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (34 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватних домоволодіння. Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська громади. У Новослобідській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (три вибухи), унаслідок чого пошкоджено трактор.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів), пошкоджено приватний будинок. Дніпропетровщина: двічі за вчорашній день Нікопольщина потрапляла під артилерійський вогонь. Понад 10 снарядів прилетіли до районного центру та Марганецької громади. Зайнялися будинок, господарська споруда та суха трава; вогонь загасили. Минулося без постраждалих. По Нікополю ворог атакував також ввечері та рано-вранці. Застосував важку артилерію. Наслідки обстрілів нині уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.

Запорізька область

За минулу добу рашисти завдали 106 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано вісім авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, п'ять РСЗВ-обстрілів по Левадному, Малинівці, Темирівці, Полтавці й Новодарівці, а також БПЛА-атаки по Ольгівському та Кам'янському. 91 артилерійський обстріл прийшовся по території Темирівки, Новоданилівки, Затишшя, Білогір'я, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Під час ворожого артилерійського обстрілу поранення отримали чоловіки 38 та 40 років, а також 51-річна жінка. Постраждалих доставлено в лікувальну установу та надано необхідну медичну допомогу. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Харківщина

Вчора ввечері ворог з артилерії обстріляв с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено господарчу споруду. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Удів Богодухівського району та Зибиного Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Нестерне Чугуївського району, Одрадне, Строївка, Красне Перше Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане. Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ загинув 45-річний охоронець. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік. Пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Внаслідок удару бойовими дронами по с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок обстрілів с. Дружелюбівка Ізюмського району зазнав поранення 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

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Луганщина

Ворог завдав авіаційних ударів по Надії, Твердохлібовому, Новоєгорівці та Білогорівці. Останні два вищезгадані населені пункти зазнали ще й артилерійського обстрілу. За добу противник здійснив 147 обстрілів (539 снаряд).

Донеччина

Минулої доби під вогнем ворога – 15 населених пунктів: Авдіївка, Дружківка, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, Курахове, смт Щербинівка, смт Велика Новосілка, с.Кліщіївка, с.Максимівка, с.Рівне, с.Новоукраїнка, с.Полтавка, с.Шахтарське, с.Багатир. Пошкоджено 24 житлових будинки (з них три – багатоквартирні), чотири ЛЕП, будівля м’ясокомбінату, гараж, промислове приміщення, чотири автомобілі, адміністративна будівля, два трактори, причіп, дитсадок, аптека, магазин, ангар.

За добу на Донеччині – одна людина загинула, восьмеро поранених.

Одещина

По території області було випущено крилаті ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил всі цілі було збито. Без наслідків Херсонщина: за добу по області противник здійснив 77 обстрілів (452 снарядів), з них по м. Херсон – два танкових обстріли (24 снаряди). Внаслідок ворожого обстрілу Нововоронцовки поранення отримав 59-річний працівник комунального підприємства. Рашисти вкрили вогнем Ольгівку. Постраждав 75-річний чоловік. У нього травмована нижня кінцівка; доправили до лікарні.

Внаслідок ворожого танкового обстрілу поранень зазнав 54-річний житель Одрадокам’янки; доправили до лікарні. У полі поблизу Новопетрівки через детонацію вибухонебезпечного предмета, залишеного окупантами, загинув 43-річний тракторист. Також у полі, що поблизу села Садове, смертельні поранення отримали ще двоє чоловіків, 51 та 28 років, які натрапили на російські міни. Всього за добу через російську агресію три людини загинули, ще троє – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 553-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.