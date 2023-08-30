Вибиті вікна та повалені дерева: Шевченківський район столиці після атаки (відео)

Люди вже ліквідовують наслідки атаки

Під час нічної атаки на столицю уламки ворожих цілей впали в Шевченківському районі.

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З відео, опублікованих у мережі, видно, що у будинках повибивало вікна та повалило дерева навколо.

Також без вітрин залишились магазини.

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Люди вже ліквідовують наслідки. Зокрема, прибирають скло та сміття.

Раніше повідомлялося, що Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

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У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

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За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.