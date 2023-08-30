Вибиті вікна та повалені дерева: Шевченківський район столиці після атаки (відео)
Люди вже ліквідовують наслідки атаки
Під час нічної атаки на столицю уламки ворожих цілей впали в Шевченківському районі.
З відео, опублікованих у мережі, видно, що у будинках повибивало вікна та повалило дерева навколо.
Також без вітрин залишились магазини.
Люди вже ліквідовують наслідки. Зокрема, прибирають скло та сміття.
Раніше повідомлялося, що Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.
У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.
За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.
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