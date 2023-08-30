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Десятки ракет та дронів: що відомо про нічну атаку на Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Десятки ракет та дронів: що відомо про нічну атаку на Україну
Ліквідація наслідків нічної атаки на столицю
фото: glavcom.ua

Сили ППО знищили 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей

Уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Про це повідомляють Повітряні сили.

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі. Зокрема, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса. Та 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

«По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного западу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження», – йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей:

  • 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
Десятки ракет та дронів: що відомо про нічну атаку на Україну фото 1

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. 

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

Також «Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури на Житомирщині.

Теги: війна Київщина Житомирщина окупанти

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