Десятки ракет та дронів: що відомо про нічну атаку на Україну

Сили ППО знищили 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей

Уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Про це повідомляють Повітряні сили.

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Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі. Зокрема, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса. Та 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

«По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного западу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження», – йдеться в повідомленні.

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей:

28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

Також «Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури на Житомирщині.