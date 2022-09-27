Рашисти на Луганщині мобілізують лікарів 

Із резервом у ворога насправді не все так добре, як кажуть у російських ЗМІ

Загарбники потребують медиків із досвідом роботи з травмами внаслідок бойових дій

На тимчасово окупованій території Луганської області вороги оголосили про мобілізацію медичних працівників. Начебто мобілізація часткова – забирають поки що лише хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«При призові таких фахівців береться до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій. У всіх військкоматах вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої «ЛНР». Хірурги, анестезіологи та травматологи будуть призиватися до 60 років, медсестри, фельдшери – до 55. Тобто, із резервом у ворога насправді не все так добре, як кажуть у російських ЗМІ», – каже Гайдай.

Щоб у загарбників не все було за планом, працюють українські захисники. Відтак авіація Сил оборони України протягом 26 вересня завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та семи позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили п'ять пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому росіянами Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини.