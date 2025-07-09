На Сумщині військовий вкрав БТР та поїхав на ньому додому до Полтавщини

Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, призначивши сім років позбавлення волі

У січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину у Сумській області. Про це пише «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Під приводом заправки бронетранспортера військовий виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину.

Подолавши кількасот кілометрів дорогами загального користування, він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги.

Працівники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ затримали дезертира, а викрадений бронетранспортер і зброя були повернуті до військової частини.

Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України), та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Києва та контррозвідка Служби безпеки затримали агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ. Агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину та почав працювати на окупантів.

Також «Главком» писав, що контрактник однієї з військових частин самовільно залишив місце служби й на замовлення російської розвідки коригував повітряні удари ворога у Вінницькій та Сумській областях.