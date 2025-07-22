90% ударів по енергетиці України РФ цьогоріч завдала дронами – Клименко

Росія не змінює свою стратегію та б’є по енергооб'єктах

З початку повномасштабного вторгненя зафіксовано понад 700 атак на об’єкти української енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ України Ігора Клименка.

Зазначається, що цьогоріч до 90% ударів по енергетиці здійснювалися з використанням БпЛА. Міністр наголосив, що для захисту об’єктів енергетики необхідне ефективне застосування систем радіоелектронної боротьки та посилення спроможностей мобільних вогневих груп. Також необхідно розробити чіткі алгоритми для допуску рятувальників ДСНС на місця ліквідації наслідків атак.

«Безпека енергетики – це безпека кожного дому, лікарні, школи. І наше завдання – забезпечити її на всіх рівнях», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі Російська Федерація масовано атакувала українську газову інфраструктуру. Десятки дронів били по об’єктах «Нафтогазу», є руйнування. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців. Ціль Росії – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів. Наразі триває ліквідація наслідків.

А у ніч на 16 липня однією з цілей окупантів стала енергетична інфраструктура. Зеленський наголосив, що Росія не змінює свою стратегію, тому для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту.

9 липня російські терористи атакували енергетику на Сумщині.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергосистемі наразі краща, ніж минулого року.

Цього року ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року. До того ж енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.