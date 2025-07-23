У Сумах внаслідок обстрілу РФ зникло світло

Деякі медичні заклади у Сумах працюють на генераторах

Цієї ночі російська окупаційна армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

За повідомленням ОВА, на резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти.

«Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес», – написав Григоров.

Виконувач обов'язків мера Сум Артер Кобзар зазначив, що в результаті ворожого обстрілу частина Сум залишилася без електропостачання.

За його словами, всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, вдень, 22 липня російські дрони вчергове атакували Сумську громаду.

Він зазначив, що зафіксовані влучання в Ковпаківському районі міста. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі.

Після влучань ворожих ударних БпЛА в Сумах також пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок. Внаслідок удару загинула 72-річна жінка, ще троє громадян отримали поранення.

До слова, пізно ввечері 21 липня російська терористична армія вдарила керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок чого є пошкодження, поранено людей.

Рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію.