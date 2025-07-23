Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах внаслідок обстрілу РФ зникло світло

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Сумах внаслідок обстрілу РФ зникло світло
Ворог вдарив по Сумщині
фото з відкритих джерел

Деякі медичні заклади у Сумах працюють на генераторах

Цієї ночі російська окупаційна армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

За повідомленням ОВА, на резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти.

«Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес», – написав Григоров.

Виконувач обов'язків мера Сум Артер Кобзар зазначив, що в результаті ворожого обстрілу частина Сум залишилася без електропостачання.

За його словами, всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, вдень, 22 липня російські дрони вчергове атакували Сумську громаду.

Він зазначив, що зафіксовані влучання в Ковпаківському районі міста. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. 

Після влучань ворожих ударних БпЛА в Сумах також пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок. Внаслідок удару загинула 72-річна жінка, ще троє громадян отримали поранення.

До слова, пізно ввечері 21 липня російська терористична армія вдарила керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок чого є пошкодження, поранено людей.

Рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію.

Читайте також:

Теги: Суми обстріл електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вдарила по Білгород-Дністровському ліцею
У лікарні померла працівниця Білгород-Дністровського ліцею, яка отримала поранення через удар РФ
23 червня, 22:18
Дрони атакували Сумщину
Ворог атакував Сумщину: троє жертв, серед них – восьмирічна дитина
24 червня, 02:40
Зеленський: Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується
Зеленський розповів про успіхи Сил оборони на Сумщині
30 червня, 18:47
Росія активізувала удари по будівлях ТЦК
Росія активізувала удари по ТЦК: що пропонують Сухопутні війська
8 липня, 04:30
Загалом по місту постраждали 19 людей, восьмеро з них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень
Кличко показав наслідки удару росіян по пʼятиповерхівці у Шевченківському районі (відео)
23 червня, 08:42
Американський лідер неодноразово заявляв, що він «незадоволений» російським диктатором
Трамп відреагував на російський удар по пологовому будинку в Харкові
11 липня, 18:22
Вибухи на Київщині не вщухали цілу ніч
Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла
9 липня, 12:03
Масштаби пошкоджень, які можна побачити на фото та відео, свідчать про силу ворожого удару, що припав на мирний об'єкт інфраструктури
У Шевченківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено один з торгових центрів (фото)
10 липня, 09:56
Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
21 липня, 17:35

Події в Україні

У Сумах внаслідок обстрілу РФ зникло світло
У Сумах внаслідок обстрілу РФ зникло світло
Ворог атакував Кривий Ріг дронами: виникли пожежі
Ворог атакував Кривий Ріг дронами: виникли пожежі
Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу
Німеччина назвала головну умову для швидкої передачі Україні комплексів Patriot
Німеччина назвала головну умову для швидкої передачі Україні комплексів Patriot
Обмеження повноважень НАБУ та САП. Противники рішення парламенту проводять акції
Обмеження повноважень НАБУ та САП. Противники рішення парламенту проводять акції
Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня
Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
5716
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
4616
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
4186
Прогноз магнітних бур на 22-24 липня: якою буде сонячна активність
2987
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua