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Росія атакувала Сумщину: є руйнування та постраждала

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Сумщину: є руйнування та постраждала

Постраждала одна людина та отримала необхідну допомогу 

У ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакувала Сумщину. Під удар потрапила Шосткинська громада, передає «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За інформацією Григорова, цієї ночі ворог атакував Шосткинську громаду. Попередньо, одна людина постраждала. 

Як відомо, внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.  Григоров пише, що масштаби руйнувань ще уточнюються. Триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, раніше російська «Молнія» вдарила по Харкову.

У ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Проте вже незабаром українська ППО посилиться. Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість. Він зазначив, що США збираються постачати Україні «різні зразки дуже складної військової техніки», за які платитиме Європа.

До слова, Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

Теги: Сумщина обстріл

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