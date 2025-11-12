Головна Країна Події в Україні
Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові
Проводиться оцінка збитків
фото: Транспортна компанія SАТ/Facebook

SAT – українська транспортна компанія

Сьогодні, 12 листопада, російська терористична армія вдарила по складу транспортної компанії SAT у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

«Внаслідок ракетного удару по Харкову 12 листопада 2025 року, було пошкоджено склад компанії ТОВ «Транспортна компанія САТ». Компанія є потерпілою стороною, зараз проводиться оцінка збитків. Ми вдячні ДСНС та ЗСУ за оперативну допомогу!», – йдеться у дописі.

Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові фото 1

Про відновлення роботи відділення компанія повідомить додатково.

SAT – українська транспортна компанія, що спеціалізується на B2B-перевезеннях та бізнес-логістиці, займається доставками вантажів до 3 тонн і до 13 метрів. Компанію заснувала 2002 року Світлана Мільгевська.

Нагадаємо, російська терористична армія завдала три удари БпЛА по Холодногірському району Харкова. Внаслідок чого постраждали люди

До слова, уночі російська терористична армія атакувала Васильківську громаду, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинув 47-річний чоловік.

Теги: Харків війна

