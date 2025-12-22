Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

22 грудня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 31 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2924 дрони-камікадзе та здійснили 2853 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

22 грудня станом на 22:00 відбулося 190 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося шість атак російських загарбників. Ворог здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, дві з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Загризове та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій противника у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог шість разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Боєзіткнень не фіксувалось.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка, сім боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 10 атак загарбників у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили 10 атак у районі населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського. Авіація противника завдала ударів по Воздвижівці, Степногірську, Лисогірці, Малокатеринівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1398-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги вирушать іншим маршрутом
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги вирушать іншим маршрутом
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
У Запоріжжі спалахнула пожежа в багатоповерхівці
У Запоріжжі спалахнула пожежа в багатоповерхівці
На Сумщині окупанти взяли в полон 13 військових – Зеленський
На Сумщині окупанти взяли в полон 13 військових – Зеленський
Як будуть вимикати світло 23 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 23 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

