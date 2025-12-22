Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу

22 грудня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 31 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2924 дрони-камікадзе та здійснили 2853 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

22 грудня станом на 22:00 відбулося 190 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Відбулося шість атак російських загарбників. Ворог здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, дві з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Загризове та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій противника у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

На Слов'янському напрямку

Ворог шість разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка, сім боєзіткнень досі тривають.

На Покровському напрямку

Противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 10 атак загарбників у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили 10 атак у районі населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського. Авіація противника завдала ударів по Воздвижівці, Степногірську, Лисогірці, Малокатеринівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1398-й день повномасштабної війни в Україні.