Росіяни масовано атакували Сумщину дронами

У ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. Наслідки обстрілу повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок російських ударів зафіксовано перебої з електропостачанням. Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється.

Нагадаємо, у вечері, 22 грудня, російська окупаційна армія вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила.