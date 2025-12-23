Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни масовано атакували Сумщину дронами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни масовано атакували Сумщину дронами
Дрони атакували Сумщину
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, люди не постраждали

У ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. Наслідки обстрілу повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок російських ударів зафіксовано перебої з електропостачанням. Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється.

Нагадаємо, у вечері, 22 грудня, російська окупаційна армія вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила.

Читайте також:

Теги: Сумщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Одещину
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
13 грудня, 09:32
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 5 грудня 2025 року
Російський дрон убив 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині
5 грудня, 08:03
Тетяна Асаулюк – кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору
Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон
3 грудня, 15:01
Наслідки атаки на Київ 29 листопада
Масована атака на Київ 29 листопада: кількість загиблих зросла
2 грудня, 09:15
Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Численні пожежі та руйнування у Києві й області: оновлені дані станом на ранок
29 листопада, 07:57
Наслідки атаки на Київ у ніч на 29 листопада
Частина Києва залишилась без світла через російський обстріл
29 листопада, 07:37
Віталій Зайченко заявив, що найскладніша ситуація з електроенергією спостерігається у прифронтових регіонах
Де в Україні найгірша ситуація з електропостачанням. Голова «Укренерго» назвав регіони
27 листопада, 21:24
Логістичний об'єкт площею понад 50 тис. кв. м. забезпечував безперебійне постачання продуктів у магазини мережі
Атака на Київ: знищено логістичний центр мережі Novus, загинули четверо водіїв
25 листопада, 14:18
Наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ
У Києві обмежено теплопостачання через нічний обстріл: список районів
25 листопада, 08:34

Події в Україні

Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 грудня 2025. Зведення Генштабу
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги вирушать іншим маршрутом
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги вирушать іншим маршрутом
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
У Запоріжжі спалахнула пожежа в багатоповерхівці
У Запоріжжі спалахнула пожежа в багатоповерхівці
На Сумщині окупанти взяли в полон 13 військових – Зеленський
На Сумщині окупанти взяли в полон 13 військових – Зеленський
Як будуть вимикати світло 23 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 23 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua