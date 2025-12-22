У Запоріжжі спалахнула пожежа в багатоповерхівці

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п’ятьох мешканців будинку

У Запоріжжі спалахнула пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники врятували п’ятьох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За словами надзвичайників, пожежа сталася в одному з районів обласного центру. Під час ліквідації пожежі вдалося врятувати п’ятьох мешканців будинку, серед яких одна дитина. Після огляду лікарями врятованих госпіталізували до медичних закладів. Причина пожежі встановлюється.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку фото: ДСНС

Нагадаємо, уранці 16 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей.

Через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники.

До слова, у селі Розселенець Одеської області у будинку вибухнув електричний бойлер. Внаслідок чого зруйновано житло. Раніше в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція.