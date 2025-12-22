У Запоріжжі спалахнула пожежа в багатоповерхівці

Головна Країна Події в Україні
Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Вогонь спалахнув у квартирі на другому поверсі
фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п’ятьох мешканців будинку

У Запоріжжі спалахнула пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники врятували п’ятьох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За словами надзвичайників, пожежа сталася в одному з районів обласного центру. Під час ліквідації пожежі вдалося врятувати п’ятьох мешканців будинку, серед яких одна дитина. Після огляду лікарями врятованих госпіталізували до медичних закладів. Причина пожежі встановлюється.

фото: ДСНС

Нагадаємо, уранці 16 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей.

Через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники.

До слова, у селі Розселенець Одеської області у будинку вибухнув електричний бойлер. Внаслідок чого зруйновано житло. Раніше в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція.

