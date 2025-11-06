Головна Країна Суспільство
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
Додаткові елементи нових бронежилетів здатні зупинити кулю пістолету
фото з відкритих джерел

ДП «Державний оператор тилу» окремо замовив для військових бронежилети для операцій на воді

Для українських захисників замовили бронезахист у розширеній комплектації на 662,91 млн грн. Відповідальним за це виступив ДП «Державний оператор тилу» МОУ. Про це йдеться у матеріалі «Наші гроші», пише «Главком».

Повідомляється, що це була перша закупівля бронежилетів та додаткового устаткування до них за новою технічною специфікацією. Це також описується в системі «Прозорро». Особливість цих бронежилетів – це додаткові деталі для передпліччя, голені та куприка. Ці додатки виготовляють із матеріалу, що й м’які балістичні елементи бронежилету. Вони передбачають захист у певних зонах та мають кріплення до чохла бронежилета.

Державна агенція зазначає, що нові додаткові елементи цих бронежилетів здатні зупинити кулю пістолету та уламки до 1,1 г, які летять зі швидкістю до 600 м/с. «Розширена комплектація дає змогу захистити критичні зони тіла, зберігаючи при цьому ергономіку та мобільність», – пояснює Микита Чічкан, директор програми речового майна DОТ.

Для ЗСУ замовили бронежилети з додатковим устаткування за новою технічною специфікацією
Для ЗСУ замовили бронежилети з додатковим устаткування за новою технічною специфікацією
фото: ДП «Державний оператор тилу» (DOT)

Попри свою захисну функцію ці додаткові елементи мають значну додаткову вагу, окрему від самого жилета. Вона складає додаткові 4,5-4,8 кг. Наприклад бронежилет розміру S разом із деякою додатковою комплектацією буде мати вагу від 10,5 до 17,5 кг. Більші розміри, наприклад XL від 15,5 кг до 22,3 кг.

  • До кінця 2025 року очікується поставка в розмірі 15 000 бронежилетів у камуфляжі ММ-14 (піксель) типу 2, сторені з керамокомпозитних матеріалів. Зокрема йдеться про:
  • 5 000 бронежилетів «Plastoon UAFE Gen 2» виробництва ТОВ «Харківський завод засобів індивідуального захисту» – 38 000 грн/компл на 190 млн грн.
  • 10 000 бронежилетів «Корсар М3мп6» від ТОВ «НВП «Темп-3000» по 38 000 тис. грн/компл на 380 млн грн.

Підвищення цін на бронежилети, порівняно з минулим роком пов’язують із розширенням комплектації, ціна зросла на $200 тис. Весною цього року оператор тилу купував бронежилети з комплектацією 1–8 по $711 тис ‒ $712 тис. А бронежилети комплектністю 1–11 коштували дорожче – $913 тис.

Крім вищеописаних бронежилетів, ДП «Державний оператор тилу» замовив захист, що передбачає операції на воді. Ці бронижелети мають елементи позитивної плавучості та окремо елементи позитивної плавучості (ЕПП).

ДП «Державний оператор тилу» замовив захист, що передбачає операції на воді
ДП «Державний оператор тилу» замовив захист, що передбачає операції на воді
фото: ДП «Державний оператор тилу» (DOT)

Ця комплектація робить бронежилет «рятувальним» при контакті з водою. Загалом очікується така поставка:

  • 1 500 бронежилетів «UT Defence» від ТОВ «УкрТак.Юа» в комплектності 1–5. Ці жилети перебачені без ременя, захисту плечей і стегон, передпліччя, голені, куприка, кольору оливи з елементами позитивної плавучості – 31 980 тис. грн/компл на 47.97 млн грн.
  • 3 000 елементів позитивної плавучості від ТОВ «УкрТак.Юа» в кольорах олива та піксель по 14 980 тис. грн/компл на 44,94 млн грн.

Додаткові елементи плавучості також впливають на підвищення ціни. Йдеться про збільшення вартості на $250 до $768. У контракті також визначили ціну елементів плавучості окремо, їхня ціна складає $359.

У контракті також визначили ціну елементи плавучості окремо
У контракті також визначили ціну елементи плавучості окремо
фото: ДП «Державний оператор тилу» (DOT)

Щодо тендерів, то участь взяли такі компанії-виробники, як «Харківський завод засобів індивідуального захисту», «НВП «Темп-3000» та «УкрТак.Юа», йдеться саме про розширену комплектацію 1-11. Проте в торгах щодо базової комплектації 1-5 з елементами позитивної плавучості, а також на ці елементи окремо взяли участь лише «УкрТак.Юа». Учасники тендеру мали підтвердити досвід постачання цих позицій та доходи. А відповідність товару підтверджували документом від Центрального управління розвитку матеріального забезпечення ЗСУ.

Раніше «Главком» пояснював, як обрати оптимальну плитоноску та на що звернути увагу при виборі плитоноски. Існують чотири основні види плитоносок, всі вони мають різне призначення, проте питання в тому, що варто обрати.

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
