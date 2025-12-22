Головна Країна Події в Україні
На Сумщині окупанти взяли в полон 13 військових – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Сумщині окупанти взяли в полон 13 військових – Зеленський
Глава держави додав, що серед людей, яких РФ взяла в полон у Грабовському, були діти
фото: Офіс президента

Російські загарбники вивезли з села Грабовське понад 50 цивільних та 13 військових

Серед 52 цивільних українців, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також у полон потрапили українські військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера під час спілкування з журналістами у Дипломатичній академії.

«Що стосується наших військових, я не знаю ще обставини, я знаю, що 13 наших військових в полоні також. Але наші війська могли знищити ворога там, могли на відстані знищити їх і артилерію, і дронами, просто не стали це робити, тому що там цивільні. Не хотіли вбити просто цивільних», – пояснив він.

Президент уточнив, що серед вивезених цивільних були близько 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки, а також діти.

Як відомо, у ніч проти 20 грудня російські загарбники зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині. Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти з вимогою допомогти повернути 50 цивільних осіб, яких Росія вивезла з прикордонного села Грабовське на Сумщині. Ці люди, переважно літні жінки, були викрадені російськими військовими.

