РФ вдарила по Харкову: постраждала людина, зафіксовано влучання трьох «шахедів»

Російська терористична армія завдала три удари БпЛА по Холодногірському району Харкова. Внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Ворог завдав, попередньо, три удари БпЛА по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину надійшла інформація про одного постраждалого», – йдеться у повідомленні.

Екстрені служби виїхали на місце ударів.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала Васильківську громаду, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинув 47-річний чоловік.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що значно зростають результати у дронів-перехоплювачів. За його словами, країна працює над тіснішою взаємодією з партнерами щодо їх спільного виробництва.