Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила по Харкову: постраждала людина, зафіксовано влучання трьох «шахедів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вдарила по Харкову: постраждала людина, зафіксовано влучання трьох «шахедів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Екстрені служби виїхали на місце ударів

Російська терористична армія завдала три удари БпЛА по Холодногірському району Харкова. Внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Ворог завдав, попередньо, три удари БпЛА по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину надійшла інформація про одного постраждалого», – йдеться у повідомленні.

Екстрені служби виїхали на місце ударів.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала Васильківську громаду, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинув 47-річний чоловік.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що значно зростають результати у дронів-перехоплювачів. За його словами, країна працює над тіснішою взаємодією з партнерами щодо їх спільного виробництва.

Читайте також:

Теги: війна Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключова особливість війни на виснаження полягає у тому, що вона ведеться проти суспільства, а не лише проти армії
Війна на виснаження входить в ядерну фазу: що це означає для України
7 листопада, 11:30
Поки Росія є імперією, демократичні зміни там неможливі
Кінець російської імперії як шанс на чистіший світ
24 жовтня, 19:13
Позивний «Лісник», боєць 14-ї бригади оперативного призначення НГУ «Червона калина», під час сеансу масажу, Донецька область, 5 жовтня 2025 року
Як військові переводять подих після місяців на позиціях
18 жовтня, 22:00
Зеленський порівняв війни в Україні та на Близькому Сході
Зеленський пояснив, чим відрізняються війни на Близькому Сході і в Україні
20 жовтня, 12:36
Фахівці вже працюють на місці, оцінюють пошкодження й розпочинають відновлення
Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі
28 жовтня, 11:54
Понад 1,4 тисячі африканців воюють на боці Росії проти України
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України
7 листопада, 17:36
Росія атакувала передмістя Харкова ракетами
Росія атакувала передмістя Харкова ракетами
8 листопада, 03:06
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 14 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 14 хвилин
6 листопада, 16:58
Президент зауважив, що РФ дуже важливо захопити Покровськ
Зеленський: ситуація в Покровську складна, ворог штурмує місто
7 листопада, 16:20

Події в Україні

РФ вдарила по Харкову: постраждала людина, зафіксовано влучання трьох «шахедів»
РФ вдарила по Харкову: постраждала людина, зафіксовано влучання трьох «шахедів»
Нічні атаки на Україну. Зеленський відзвітував про результати дронів-перехоплювачів
Нічні атаки на Україну. Зеленський відзвітував про результати дронів-перехоплювачів
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року
РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото)
РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото)
Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua