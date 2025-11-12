РФ вдарила по Харкову: постраждала людина, зафіксовано влучання трьох «шахедів»
Російська терористична армія завдала три удари БпЛА по Холодногірському району Харкова. Внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
«Ворог завдав, попередньо, три удари БпЛА по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину надійшла інформація про одного постраждалого», – йдеться у повідомленні.
Екстрені служби виїхали на місце ударів.
Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала Васильківську громаду, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинув 47-річний чоловік.
До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що значно зростають результати у дронів-перехоплювачів. За його словами, країна працює над тіснішою взаємодією з партнерами щодо їх спільного виробництва.
