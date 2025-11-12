РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото)

У Павлограді виникли пожежі, пошкоджені приватні підприємства, авто

Уночі російська терористична армія атакувала Васильківську громаду, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинув 47-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

«На жаль, загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

фото: Владислав Гайваненко/Telegram

За даними влади, БпЛА росіяни спрямували і на Павлоград. Внаслідок чого виникли пожежі, пошкоджені приватні підприємства, авто. Також по Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді, горів приватний будинок.

фото: Владислав Гайваненко/Telegram

До слова, уночі 10 листопада російські війська завдали ударів БпЛА по Синельниківському району та Нікополю на Дніпропетровщині. Спалахнув купол храму та дах будівлі банку. У Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок