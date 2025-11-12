Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото)
фото: Владислав Гайваненко/Telegram

У Павлограді виникли пожежі, пошкоджені приватні підприємства, авто

Уночі російська терористична армія атакувала Васильківську громаду, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинув 47-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

«На жаль, загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото) фото 1
фото: Владислав Гайваненко/Telegram

За даними влади, БпЛА росіяни спрямували і на Павлоград. Внаслідок чого виникли пожежі, пошкоджені приватні підприємства, авто. Також по Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді, горів приватний будинок.

РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото) фото 2
фото: Владислав Гайваненко/Telegram

До слова, уночі 10 листопада російські війська завдали ударів БпЛА по Синельниківському району та Нікополю на Дніпропетровщині. Спалахнув купол храму та дах будівлі банку. У Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок

Читайте також:

Теги: війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які інтереси Китаю у війні України проти РФ?
Які інтереси Китаю у війні в Україні
28 жовтня, 15:10
Росіяни мали успіх на Дніпропетровщині
Російські війська захопили село на Дніпропетровщині – DeepState
13 жовтня, 23:12
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
23 жовтня, 09:13
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
16 жовтня, 07:43
Ідея зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті зазнала поразки
«Не дуже віриш в чистоту цієї ідеї». Зеленський пояснив, чому «згоріла» ідея переговорів у Будапешті
28 жовтня, 10:40
Унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури в Одеській області
РФ вдарила по енергооб’єктах у трьох областях України
29 жовтня, 10:38
Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
30 жовтня, 06:58
Володимир Зеленський подякував бійцям за їхню службу та особисто вручив державні нагороди
Зеленський зустрівся з військовими на фронті
4 листопада, 14:15
Ілля Буров є дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
29 жовтня, 20:44

Події в Україні

РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото)
РФ атакувала Дніпропетровщину: загинув чоловік (фото)
Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2025
Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський
Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua