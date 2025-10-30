Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили Україну

Обидва лідери домовилися співпрацювати

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Трампа, обидва лідери домовилися співпрацювати, «щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну». «Ми згодні, що сторони застрягли в боях, і іноді потрібно дати їм битися. Але (Сі) допоможе нам, і ми будемо співпрацювати щодо України. Більше ми нічого не можемо зробити», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели зустріч у Пусані, Південна Корея.



Під час переговорів китайський лідер висловив готовність співпрацювати з американським колегою на благо світового миру. Він також зауважив, що глава Білого дому щиро прагне підтримувати мир і стабільність у… pic.twitter.com/Az7HPGnKTW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Трамп додав, що вони не обговорювали купівлю Китаєм російської нафти. Трамп ввів санкції проти двох великих російських нафтових компаній минулого тижня, що спричинило скасування або призупинення деяких замовлень на нафту від китайських та індійських компаній. Дотепер дві найнаселеніші країни світу в основному чинили опір попереднім проханням американського лідера припинити купувати російську нафту.

Ні США, ні Китай не опублікували офіційних заяв з деталями того, що було обговорено або погоджено під час зустрічі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей».

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Також китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті.