Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня

Під час вибуху автомобіля в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генштабу збройних сил РФ Фаніла Сарварова

Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського, Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро. «Главком» склав добірку новин 22 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро

Україна у межах Ukraine Facility отримала новий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу у розмірі близько 2,3 млрд євро. Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту.

Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави. Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, та один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.

Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

Заяви президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами у Дипломатичній академії. Він зробив заяви про мирні переговори, кадрові зміни та плани РФ.

Глава держави заявив, що Російська Федерація відкинула пропозицію США про різдвяне перемирʼя з Україною. Розвідка фіксує підготовку Москви до масованих ударів по Україні у святкові дні.

Глава держави підкреслив, що дії Кремля свідчать про підготовку чергового акту терору саме на Різдво. За словами Зеленського, 23, 24, 25 грудня – дні найбільшого ризику масованих ракетно-дронових ударів.

Коментуючи кадрові зміни, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками». Водночас президент повідомив, що має кілька кандидатур на посаду командувача ПвК «Південь»

Ліквідація генерала Сарварова

Під час вибуху автомобіля в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.

Фаніл Сарваров народився 11 березня 1969 року в місті Грем'ячинськ Пермської області. За даними з відкритих джерел, в 1990 році він закінчив Казанське вище танкове командне училище.

У 1999 році закінчив Військову академію бронетанкових військ імені маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського, а у 2008 році закінчив Військову академію Генерального штабу збройних сил РФ.

У період між 1992 та 2003 роком Сарваров протягом шести років брав участь у осетинсько-інгуському конфлікті та в чеченській війні. У 2015-2016 роках брав участь у організації проведення інтервенції в Сирію.

Сарваров станом на травень 2024 року був начальником управління оперативної підготовки Збройних сил РФ. Тоді ж указом російського диктатора Володимира Путіна йому було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

Ціни на російську нафту Urals обвалилися

Вартість російської нафти марки Urals обвалилися. Ціна за один барель нафти РФ коштує близько $34.

Падіння цін російської нафти свідчить про ефективність санкцій США проти Росії. До того ж тривала тенденція падіння цін на нафту РФ може загалом вплинути на доходи Кремля, які він використовує для війни в Україні.

Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ

Україна отримала через механізм цивільного захисту ЄС повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви. Передача тривала 11 місяців та включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2,3 тис. тонн.

Було поставлено, зокрема, 40 негабаритних вантажів, серед яких – надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен. Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України.