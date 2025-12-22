Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги вирушать іншим маршрутом

Наразі під Коростенем тривають відновлювальні роботи

Поблизу Коростеня, де постійна активність ворожих БпЛА створює додаткову перешкоду роботі залізничників, триває відновлення на місці сходження вантажного поїзда. Низка пасажирських поїздів продовжує курсувати альтернативним маршрутом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Пасажирські поїзди продовжуємо перенаправляти через Фастів із затримками до трьох годин через видовжений маршрут і необхідність додаткових стиковок», – йдеться в повідомленні.

Альтернативним маршрутом вирушать поїзди:

№107 Київ – Солотвино,

№741 Київ – Львів,

№7 Київ – Чернівці,

№43/49 Черкаси – Івано-Франківськ,

№97 Київ – Ковель,

№29 Київ – Ужгород,

№707 Київ – Івано-Франківськ,

№67/19 Київ – Варшава, Холм,

№51 Київ – Перемишль,

№15 Харків – Ворохта,

№91 Київ – Львів,

№10 Будапешт – Київ,

№64 Перемишль – Харків,

№120 Холм – Дніпро,

№18 Ужгород – Харків,

№2/124 Ворохта – Харків,

№16 Ворохта – Харків,

№750 Ужгород – Київ,

№029Д Київ – Ужгород,

№707П Київ – Івано-Франківськ,

№123Л Івано-Франківськ – Харків.

Залізничники кажуть, що для пасажирів до Коростеня організовано пересадку на приміський поїзд по Шепетівці. Аналогічно і в зворотному напрямку.

Нагадаємо, поблизу Коростеня вантажний поїзд зійшов з колії через удар російського безпілотника. Унаслідок атаки на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».