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Окупанти посилили штурми в Мар'їнці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти посилили штурми в Мар'їнці
Ворог продовжує руйнувати Мар'янку
фото з відкритих джерел

За словами спікера Таврійського напрямку Валерія Шершня, район Мар'їнки зараз є найгарячішим напрямком фронту

Окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Там вони кидають у бій загони «шторм-Z», які переважно складаються з в'язнів. Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

«Продовжуємо стримувати російський наступ на околицях міста Мар'їнка. Тут зафіксовано 18 бойових зіткнень. Як особливість відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Йдеться про штурми загонів «шторм-Z» із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар'їнка», – розповів він.

Шершень назвав район Мар'їнки найгарячішим напрямком фронту. Водночас українські війська продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Своєю чергою, ворог намагається контратакувати поблизу села Старомайорське Донецької області, яке нещодавно звільнили ЗСУ.

«У районі Роботине помічено посилення оборони ворога у живій силі, що прибула з Маріуполя», – додав Шершень.

Нагадаємо, триває 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: Донеччина війна окупанти

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