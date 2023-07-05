На Харківщині пролунали вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти середи, 5 липня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

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Попередньо, працює ППО. Офіційних коментарів поки що немає.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 4 липня, у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Мешканці міст вже опублікували наслідки влучання.

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У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Російські окупанти вдарили по Первомайському Харківській області ракетою «Іскандер». Унаслідок атаки пошкоджено дев'ять багатоповерхівок.

Зокрема на тимчасово окупованій території Запорізької області два дні поспіль лунали вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські військові ховаються за спинами мирних мешканців та розставляють свою ППО в житлових кварталах, але звинувачують ЗСУ в «обстрілі цивільних».

Також 3 липня у Сумах лунали вибухи. За інформацією місцевих Telegram-каналів, внаслідок атаки безпілотниками у центрі Сум пошкоджено житловий будинок. У КП «Електроавтотранс» повідомили, що деякими вулицями у місті перекрито рух транспорту.

До слова, у ніч на 4 липня військова частина у підмосковній Кубинці була атакована за допомогою безпілотника. За попередніми даними, близько 4 ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. Стверджується, що внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.