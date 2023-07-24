Іран розробив оновлений дрон Shahed (фото)

Удосконалений іранський дрон має швидкість 350 км/год та здатний нести 13 бомб

В Ірані представлено модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza, який був сконструйований ще навесні 2021 року авіабудівною компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Про це повідомляє IRNA.

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У неділю було опубліковано кадри безпілотника на авіабазі в центрі міста Кашан. Також подано опис та технічні характеристики оновленого БПЛА.

У повідомленнях йдеться, що безпілотник був оснащений новою системою шасі та точкою підвіски.

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Як стверджується, Shahed-149 Gaza є удосконаленим висотним безпілотним бойовим літаком великої тривалості польоту, здатним літати понад 35 годин і долати 7 тис. км за одну місію.

«Іранські військові покладаються на цей літак для покращення свого потенціалу розвідки та спостереження», - йдеться в публікації.

Апарат Shahed-149 Gaza за розміром, формою та призначенням аналогічний американському безпілотнику MQ-9 Reaper.

Удосконалений іранський БПЛА має крейсерську швидкість 350 км/год та здатний нести 13 бомб та 500 кг електронного обладнання.

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Це перший іранський БПЛА із турбогвинтовим двигуном.

Як відомо, російські окупанти активно використовують іранські дрони для завдання ударів по території України. Однак Іран тривалий час це заперечував.

Тепер Росія організувала збирання «Шахедів» на своїй території, так би мовити за франшизою.