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Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
За словами нардепки Безуглої, «побувати в ЗСУ – не індульгенція»
фото з відкритих джерел

Безугла: «побувати в ЗСУ – не індульгенція»

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення ексгенпрокурора Юрія Луценка із лав ЗСУ через хворобу. Нардепка вважає, що хворий Луценко пішов до ЗСУ, щоб потім «звільнитися інвалідом війни». Також Безугла написала, що Луценко проводив «публічну діяльність знімаючи себе в тиловій зоні, наче на нулі». Згодом Луценко відповів Безуглій.

Безугла вважає, що Луценко пішов до ЗСУ через хворобу, щоб звільнитися інвалідом війни
Безугла вважає, що Луценко пішов до ЗСУ через хворобу, щоб звільнитися інвалідом війни
фото: скріншот з соцмереж

На звинувачення відповів ексгенпрокурор Луценко. Він опублікував допис, в якому прокоментував свій хейт через звільнення зі служби та згадав Безуглу, якій подякував за «непереобтяжені інтелектом дописи», які видають «замовників цієї брудної кампанії і їхні страхи».

Луценко подякував нардепці Безуглій за «непереобтяжені інтелектом дописи»
Луценко подякував нардепці Безуглій за «непереобтяжені інтелектом дописи»
фото: скріншот з соцмереж

У відповідь Безугла знову написала негативний пост про Луценка. 

Безугла прокоментувала свої закиди в бік Луценка
Безугла прокоментувала свої закиди в бік Луценка
фото: скріншот з соцмереж

«Памʼятаєте, Юрію Луценко, як у 2019 не потиснула Вам руки? Памʼятаєте). Було за що. Смерть Гуменюка зараз, переслідування інших добровольців, переслідування Саакашвілі, – не дякувати і не дякувати. А Ваша дружина в нарядах вартістю, як легковий автомобіль, в Раді. Ото був 100% свій прокурор, навіть закон під призначення поміняли. У людей часто коротка памʼять», – написала Безугла.

 За словами нардепки, «побувати в ЗСУ – не індульгенція». «Моя позиція – не замовлення, моя позиція, – бо памʼять некоротка. Але ще багато людей, добре, таки теж памʼятають Вас і просто не вірять. Ну йдіть, з Богом. Здоровʼя, правда», – додала Безугла.

Нагадаємо, народний депутат Володимир Ар’єв заступився за колишнього голову Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурора Юрія Луценка, який більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Як зазначив Ар'єв, коли він чує цькування Юрія Луценка, який «після важкої онкології і з другою групою інвалідності відслужив в ЗСУ майже півтора року, пройшов і південний фронт, і Бахмут», то нардепу «хочеться кричати відчепіться від людини!».

Раніше ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.

До слова, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали.

Теги: Юрій Луценко ЗСУ війна партія Слуга народу Мар’яна Безугла

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