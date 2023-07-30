Майже 40 бойових зіткнень на фронті. Генштаб звітував про перебіг контрнаступу

Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Триває 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень на фронті.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Миколаївка Чернігівської області; Стара Гута, Грабовське, Будівельне, Волфине Сумської області; Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки і Старомайорського та обстріляв населені пункти Єлизаветівка, Одрадне, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль, Старомайорське та Вільне Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки і Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Тягинка, Михайлівка Херсонської області.

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Успіхи ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.