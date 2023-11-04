Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Росії відбулися невдалі запуски ядерних ракет

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії відбулися невдалі запуски ядерних ракет
Ракета «Ярс», якою вихваляється Росія, збилась з курсу
фото з відкритих джерел

Розвідка назвала проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора РФ

У країні-агресорці відбулись невдалі випробування ракет «Ярс» і «Булава» – носіїв ядерної зброї. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, 1 листопада 2023 року Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ.

Запуск ракети «Ярс» із космодрому «Плєсєцк» (Архангельська обл.) по цілі на полігоні «Кура» (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ.

За даними ГУР МО України, ракета «Ярс» збилась з курсу.

Так само невдало 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера «Борей» балістичної ракети РСМ-56 «Булава», що вкотре засвідчило її ненадійність.

«Серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 «Сармат» шахтного базування – це один з ключових проектів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ», – інформує українська розвідка.

Ракету «Сармат» у РФ створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому, але дату постійно відтерміновували. Зрештою, «Сармат» прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го – після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.

ГУР Міноборони зазначає, що у порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 «Воєвода» створена їй на заміну ракета «Сармат» позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично «Сармат» – недопрацьована, недосконала, сира ракета.

Крім того, розвідка повідомляє, що залишаються неподоланими складнощі держави-агресора і в її намірах вдосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. У межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1-2 літаки. Заплановане на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

Нагадаємо, 2 листопада російський диктатор Володимир Путін відкликав  ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. До цього він припустив, що після відмови від міжнародних зобов'язань Росія зможе відновити ядерні випробування, оскільки їх просять фахівці, які створюють сучасні озброєння.

Теги: ракета розвідка ядерна зброя росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Треба послідовно заборонити все російське
Санкції не працюють? Західні еліти мають нарешті визнати свою відповідальність
13 жовтня, 19:03
У Франції дійсно зараз велика проблема з клопами
Нашестя клопів та санкції проти Росії. Як це пов'язано?
28 жовтня, 17:59
Чому світ після двох кривавих гарячих воєн у 20 столітті й однієї холодної знову прийшов до гарячої війни?
Повільна війна? Росія хоче пересидіти західну владу
6 жовтня, 16:25
Путін досі лякає світ ядерною катастрофою
Збільшення ядерної загрози. Все так серйозно?
12 жовтня, 16:16
Казахстан заборонив експорт до РФ
Черговий ніж у спину Путіна
22 жовтня, 07:31
Ультраправі сили збільшують вплив в Польщі: як це вплине на Україну
Ультраправі сили збільшують вплив в Польщі: як це вплине на Україну
14 жовтня, 00:25
Патріарх РПЦ вважає, що ядерну зброю РФ створено під покровом Серафима Саровського
Божий промисел: патріарх Кирило шокував заявами про походження ядерної зброї РФ
19 жовтня, 11:56
Після звільнення Криму Чорноморський флот РФ може пербазуватися до Краснодарського краю
Що буде з Чорноморським флотом після звільнення Криму: ВМС відповіли
21 жовтня, 20:42
Центробанк ЄС стурбований ситуацією у Секторі Гази та Ізраїлі
«Небезпечна ситуація». Центробанк ЄС заговорив вплив війни в Ізраїлі на економіку
2 листопада, 17:31

Політика

Міністр оборони Італії оцінив, чи настав час для переговорів між Україною та РФ
Міністр оборони Італії оцінив, чи настав час для переговорів між Україною та РФ
У Росії відбулися невдалі запуски ядерних ракет
У Росії відбулися невдалі запуски ядерних ракет
Міністр оборони Молдови дав ексклюзивне інтерв’ю українському ЗМІ
Міністр оборони Молдови дав ексклюзивне інтерв’ю українському ЗМІ
США очікують зміни тактики Ізраїлю в Секторі Гази: подробиці CNN
США очікують зміни тактики Ізраїлю в Секторі Гази: подробиці CNN
Міністр оборони Молдови: Російським військовим має бути забезпечена евакуація з нашої держави
Міністр оборони Молдови: Російським військовим має бути забезпечена евакуація з нашої держави
США посилюють санкції проти іранської нафти
США посилюють санкції проти іранської нафти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
28K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
20K
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
11K
Зеленський призначив нового командувача ССО
7921
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5391
Фінський супермаркет потрапив у гучний скандал через горіхи

Новини

Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Сьогодні, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту