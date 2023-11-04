У Росії відбулися невдалі запуски ядерних ракет

Розвідка назвала проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора РФ

У країні-агресорці відбулись невдалі випробування ракет «Ярс» і «Булава» – носіїв ядерної зброї. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, 1 листопада 2023 року Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ.

Запуск ракети «Ярс» із космодрому «Плєсєцк» (Архангельська обл.) по цілі на полігоні «Кура» (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ГУР МО України, ракета «Ярс» збилась з курсу.

Так само невдало 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера «Борей» балістичної ракети РСМ-56 «Булава», що вкотре засвідчило її ненадійність.

«Серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 «Сармат» шахтного базування – це один з ключових проектів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ», – інформує українська розвідка.

Ракету «Сармат» у РФ створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому, але дату постійно відтерміновували. Зрештою, «Сармат» прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го – після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ГУР Міноборони зазначає, що у порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 «Воєвода» створена їй на заміну ракета «Сармат» позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично «Сармат» – недопрацьована, недосконала, сира ракета.

Крім того, розвідка повідомляє, що залишаються неподоланими складнощі держави-агресора і в її намірах вдосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. У межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1-2 літаки. Заплановане на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

Нагадаємо, 2 листопада російський диктатор Володимир Путін відкликав ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. До цього він припустив, що після відмови від міжнародних зобов'язань Росія зможе відновити ядерні випробування, оскільки їх просять фахівці, які створюють сучасні озброєння.