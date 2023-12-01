Уночі 1 грудня РФ атакувала Україну ракетами і дронами: деталі від Генштабу

У сил ППО була чергова безсонна ніч

Сили оборони знищили вісім ударних БпЛА

У ніч на 1 грудня російські загарбники вчергове атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 грудня.

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Окупантами було запущено по Україні дві керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

«Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА», – повідомляє Генштаб.

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Загалом за минулу добу ворог завдав ракетний та 71 авіаційний ударів, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби окупанти завдали чергових авіаційних ударів, застосувавши 19 БпЛА типу Shahed-136/131. З них 15 було знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Торецьк, Новомихайлівка, Авдіївка Донецької області; Тягинка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Як повідомлялося, у ніч на 1 грудня в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Пізно ввечері 30 листопада було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Чауди (Крим).

Близько 6-ї години ранку 1 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Київській областях через загрозу застосування ворогом ударних дронів.