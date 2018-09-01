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    Події в Україні

    Окупанти прицільно гатили з гранатометів на Донбасі

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    Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено - Окупанти прицільно гатили з гранатометів на Донбасі
    Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено

    Ворог 4 рази порушив «шкільне перемир’я»

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    Противник вів прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

    Протягом дня наші позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ та Широкине. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

    Нагадаємо, минулої доби противник 11 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

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