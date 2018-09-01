Російські окупанти 11 разів порушили «шкільне перемир'я» на Донбасі



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Російські окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено

Упродовж минулої доби, 31 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) мала ознаки до стабілізації і була цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Російські окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено та двоє поранено.

Від початку доби противник чотири рази обстріляв наші позиції в районі Троїцького, Південного, Водяного та Широкиного з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Об'єднані сили дотримуються умов «шкільного» перемир'я. В той же час російсько-окупаційні війська хоча й дещо знизили кількість обстрілів та не використовують озброєння важких калібрів, проте перемир'я порушують протягом всієї доби.

Нагадаємо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській.

У вбивстві голови окупаційної влади у Донецькій області Олександра Захарченка підозрюють людину близьку до бойовика або таку, що входила до його оточення. Зокрема, імовірним кілером може бути охоронець лідера бойовиків – Олександр Костенко.